В Одеській області торговець зброї кинув у поліцейських гранату

В Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який нелегально торгував зброєю. Під час затримання порушник кинув у поліцейських гранату, троє правоохоронців отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
За словами командування, в Одеській області продовжуються контрдиверсійні заходи, за результатами яких затримано торговця зброєю.
"Він намагався втекти, кинувши в правоохоронців гранату. 3 поліцейських поранено. Злочинця із співучасницею затримано. При собі у чоловіка виявлено бланк посвідчення з гербом РФ та ще 1 гранату". - повідомили в ОК "Південь".
Нагадаємо, на узбережжя Одеської області винесло морську якірну міну. Військові вивезли та знешкодили боєприпас.
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