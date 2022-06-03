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В Одеській області торговець зброї кинув у поліцейських гранату

Фото: торговець зброї кинув у поліцейських гранату (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який нелегально торгував зброєю. Під час затримання порушник кинув у поліцейських гранату, троє правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

За словами командування, в Одеській області продовжуються контрдиверсійні заходи, за результатами яких затримано торговця зброєю.

"Він намагався втекти, кинувши в правоохоронців гранату. 3 поліцейських поранено. Злочинця із співучасницею затримано. При собі у чоловіка виявлено бланк посвідчення з гербом РФ та ще 1 гранату". - повідомили в ОК "Південь".

Нагадаємо, на узбережжя Одеської області винесло морську якірну міну. Військові вивезли та знешкодили боєприпас.

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Одеса