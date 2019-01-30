У Одеській області зіткнулися маршрутка, вантажівка та легковик, є жертви

Загинули двоє пасажирів маршрутки, четверо людей травмовано

В Одесской области на автодороге Одесса-Овидиополь возле Гребного канала вечером во вторник, 29 января, столкнулись маршрутное такси, грузовой и легковой автомобили, погибли два человека, четверо травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 19:00, движение транспорта на указанном участке дороги было усложнено в обоих направлениях.

"Установлено, что в ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси - молодой человек и девушка. Они оба – работники полиции", - говорится в сообщении.

Фото: на месте ДТП

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале января в Киевской области в городе Обухов при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли три человека, четверо пострадавших из автобуса были госпитализированы.