RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одеській області керівників волонтерського фонду спіймали на розкраданні "гуманітарки"

Фото: в Одеській області затримали керівників волонтерського фонду (facebook.com/ssu.odesa)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили керівників благодійного фонду в Одеській області. Вони розкрадали гуманітарну допомогу, яка була призначена українським захисникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ Одеської області.

За даними слідчих, керівник одного з місцевих волонтерських фондів налагодив схему постачання військових та гуманітарних товарів, які передавали іноземні благодійні організації.

Волонтери отримували пристрої нічного бачення, каски, бронежилети та медичні аптечки. Проте вони не доходили до військових.

Керівника фонду разом з його підлеглим затримали під час реалізації партії міжнародної гуманітарної допомоги на суму понад 500 тисяч гривень.

Наразі голові фонду повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ. Слідчі дії продовжуються.

Фото: СБУ затримала волонтерів, які розкрадали гуманітарку (facebook.com/ssu.odesa)

Нагадаємо, заступника голови Чернівецької ОВА викрили на махінаціях з "гуманітаркою". Йому оголосили про підозру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаСлужба безпеки України