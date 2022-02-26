ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські ППО збили російський літальний апарат на підльоті до Одеси

Новость на русском →
Одеса, Субота 26 лютого 2022 18:00
Українські ППО збили російський літальний апарат на підльоті до Одеси Фото: українські ППО працюють по повітряних цілях (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В ході вторгнення Росії українська система протиповітряної оборони збила російський літальний апарат на підльоті до Одеси. Через це жителі міста могли чути два вибухи в центральній частині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького.

"Шановні одесити! Щойно ви почули два вибухи в центральній частині міста. За повідомленням Оперативного командування "Південь", це спрацювала протиповітряна оборона Збройних сил України. Силами наших військових збитий на підступах до Одеси літальний апарат противника", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в боях за Чернігів військовослужбовцям ЗСУ та нацгвардійцям вдалося повернути свої позиції під час боїв за Чернігів. Двох російських окупантів взяли в полон, один з яких - "начальник штабу в/ч 41659".

Сьогодні стало відомо, що прикордонники, які обороняли острів Зміїний і яких оголосили загиблими, можуть бути живими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Збройні сили України Одеса
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна