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В Одеській області в результаті зіткнення з гідроскутером загинув відпочивальник

Одеса, Неділя 19 липня 2020 06:52
В Одеській області в результаті зіткнення з гідроскутером загинув відпочивальник
Фото: місце події (od.npu.gov.ua)
Автор: Надія Собенко

Турист з Дніпропетровської області отримав важкі травми

В Одеській області, в курортному селищі Затока, водний скутер врізався в чоловіка, який плавав на надувному матраці. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции в Одеській області.

Наголошується, що 42-річний турист з Дніпропетровської області отримав важкі травми. Швидка допомога відвезла чоловіка в лікарню Білгород-Дністровського, де він помер від отриманих травм.

"На місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, в Україні з початку липня втопився 131 осіб, у тому числі 16 дітей.

Раніше в Єгипті на пляжі одночасно втопилися 11 людей в спробі врятувати дитину.

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