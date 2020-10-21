В Одеській області в редакцію видання кинули "коктейль Молотова"

В Одеській області кинули пляшку із запалювальною сумішшю у вікно одного з місцевих видань. На місце прибули поліцейські.

Про це повідомляє прес-служба Національної спілки журналістів України.

"В редакцію видання в Одеській області кинули "коктейль Молотова". В ніч на 21 жовтня скоєно підпал редакції видання "Альтернатива.орг" в Овідіополі Одеської області. Це уже другий злочин, скоєний проти місцевого незалежного медіа протягом тижня", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце нападу (nsju org)

Минулої суботи головного редактора видання Романа Варшанідзе побили троє невідомих під час зйомки, повідомляє спілка.

"Напередодні місцевих виборів побиття незалежного журналіста та підпал його редакції є актами залякування журналістів не лише в Одеській області, а й в усій Україні. Правоохоронці мають демонструвати належні зусилля для розкриття цих злочинів та убезпечення працівників ЗМІ в цей виборчий час", - сказав голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Нагадаємо, у травні невідомі напали на журналіста Микиту Книша у Харкові. Зловмисники відібрали у журналісті рюкзак, в якому лежали ноутбук, телефон та зброя.