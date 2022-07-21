ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одеській області викрили росіянина, який організував схему виїзду чоловіків за кордон

Новость на русском →
Одеса, Четвер 21 липня 2022 13:21
В Одеській області викрили росіянина, який організував схему виїзду чоловіків за кордон Фото: в Одеській області викрили схему вивозу призовників за кордон (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили в Одеській області ще одну незаконну схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Організатором був громадянин Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що ДБР викрили трьох мешканців Одеської області, які були причетні до схеми. Вони підшукували чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Шахраї робили довідку від військово-лікарської комісії про непридатність для служби в армії, що дозволяє виїхати безперешкодно з України. За свої "послуги" аферисти вимагали 12 тисяч доларів.

За даним фактом розпочате кримінальне розслідування за ч. 3 ст. 368 ККУ. Санкції статті передбачають покарання до 10 років тюремного ув'язнення.

Також перевіряється інформація про причетность до нелегальної схеми співробітників військкомату.

В Одеській області викрили росіянина, який організував схему виїзду чоловіків за кордон

Фото: в Одеській області викрили схему виїзду чоловіків за кордон (t.me/DBRgovua)

Нагадаємо, нещодавно у Чернівецькій області викрили подібну незаконну схему виїзду призовників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса мошенническая схема выезд за границу ДБР
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень