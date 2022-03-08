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В Одеській області розблокували рух через Дністровський міст

Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 8 березня, 2022 року, в Одеській області розблокували рух через Дністровський міст. Тепер через нього можна рухатися в бік державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Максима Марченка.

"За моїм дорученням сьогодні розблоковано рух через Дністровський міст. Це дозволить відновити звичайний трафік через село Затока Білгород-Дністровського району", - зазначив він.

Зазначимо, 6 березня було закрито транзитний проїзд через Затоку та Білгород-Дністровський у бік кордону з Молдовою та Румунією. Весь транспорт мав йти через Паланку, ділянку дороги М-15 Одеса-Рені.

Детальніше про те, як Одеса готується до російського вторгнення, в матеріалі "Що відбувається в Одесі зараз. Ситуація в місті 8 березня: онлайн".

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ОдесаВійна Росії проти України