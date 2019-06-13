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Міноборони завершило випробування системи "Вільха"

Новини » Надзвичайні події    13.06.2019 - 17:18
Міноборони завершило випробування системи "Вільха"
Фото: Степан Полторак (Віталій Носач/РБК-Україна)

Реактивну систему залпового вогню планується поставити на озброєння

Міністерство оборони у четвер, 13 червня, завершило державне випробування реактивної системи залпового вогню "Вільха". Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Армія fm".

Він зазначив, що систему планується поставити на озброєння разом з модернізованими ракетами "Вільха-Р".

"Щойно ми завершили державне випробування системи "Вільха" і реактивних боєприпасів до неї – "Вільха-Р". Особливість і "Вільхи", і "Вільхи-Р" у тому, що вона значно перевищує тактико-технічні характеристики подібних типів закордонного виробництва… Після опрацювання акту і після завершення розгляду всіх аспектів випробування, я планую у найближчий час підписати наказ і поставити на озброєння ЗСУ і комплекс, і боєприпас до нього", - пояснив глава Міноборони.

Полторак підкреслив, що тепер з’явилася можливість корегувати траекторію польоту, а точність боєприпасу підвищилася. Підкреслюється, що комплектуючі і для системи, і для боєприпасів виключно українського виробництва.

Нагадаємо, в кінці травня на одному з військових полігонів Одеської області пройшли вогневі випробування ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Як писало РБК-Україна, з 22 по 24 травня в Одеській області пройшли випробування українських ракетних комплексів типу "Вільха" і "Нептун".

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