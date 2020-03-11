У Одеській області стався вибух на подвір'ї будинку

Вночі середи, 11 березня, в Одеській області стався вибух на подвір'ї житлового будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, вночі вони отримали повідомлення від 41-річного жителя міста Рені про те, що на подвір'ї його будинку стався вибух. Фахівці попередньо встановили, що вибухнула граната РГД-5, а її рештки направили на експертизу.

Зазначається, що внаслідок вибуху ніхто ж мешканців будинку не постраждав, вибуховою хвилею пошкоджено вікна та фасад будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на станції метро "Вокзальна" стався вибух у вагоні. Правоохоронці встановили, що невідомі особи використали петарду у вагоні метро.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпрі в результаті вибуху невідомого предмету постраждала дитина. Хлопчик знайшов біля будинку вибухонебезпечний предмет і спробував його розібрати. Дитина отримала травматичну ампутацію лівої руки, поранення ніг, лівого стегна та відкриту травму живота.