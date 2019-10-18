В Одеській області в одному з ангарів виявили джерело радіації

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) в Одеській області виявили предмети, які є джерелом іонізуючого випромінювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, під час проведення планового контролю на державному науково-виробничому підприємстві міста Південний СБУ виявила небезпечну знахідку: в одному з виробничих приміщень зберігалися предмети, які є джерелом іонізуючого випромінювання.

Спільна комісія з правоохоронців і місцевого самоврядування, виїхала на місце події, підтвердила наявність в одному з герметичних ангарів обладнання, радіоактивне випромінювання якого перевищувало встановлені норми більш ніж у 500 разів.

Встановлено, що транспортування цих предметів за межі ангара могло призвести до радіаційного забруднення навколишньої території. Крім того, враховуючи близьке розташування до підприємства складів морського торговельного порту з рослинними оліями та зерновими, радіація могла поширитися за кордон при експорті продовольства.

На даний момент ситуація локалізована. Загрози життю і здоров'ю місцевого населення немає.

До утилізації небезпечне обладнання передано на відповідальне зберігання спеціалізованому держпідприємству. У виробничих приміщеннях науково-дослідного центру проведена додаткова дезактивація.

За фактом незаконного поводження з радіоактивними матеріалами тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила поставки військової продукції з окупованої частини Луганської області в Російську Федерацію. Співробітники відомства викрили завод, який організував постачання на адресу "фірми-прокладки", зареєстрованої в Московській області.