В Одеській області на поліцейського нацькували собаку, а його напарника побили

В Овідіопольському районі Одеської області чоловік нацькував на поліцейського вівчарку, а його напарнику завдав тяжких тілесних ушкоджень. Він намагався втекти від правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Зазначено, що патрульні виїхали на відпрацювання виклику про домашнє насильство.

"Побачивши поліцейських, правопорушник з місця пригоди зник. Поліцейські наздогнали його біля місця проживання. Тільки чоловік побачив, що за ним приїхали правоохоронці, на одного нацькував вівчарку, а до другого кинувся у бійку", - сказано в повідомленні.

В результаті 32-річний поліцейський отримав черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом лицьової кістки, перелом носа і закритий перелом фаланги лівої кисті. Щоб відбитися від собаки, 25-річний напарник знешкодив собаку з табельної зброї.

Повідомляється, що 30-річному правопорушнику оголосили підозру за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Окремо дадуть і правову оцінку діям підозрюваного стосовно колишнього родича, якого він побив.

При цьому за фактом використання поліцейським вогнепальної зброї керівництво ГУНП в області ініціювало проведення службового розслідування. Діям правоохоронця дадуть правову оцінку.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня в Тернопільській області 33-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння на виборчій дільниці напав на поліцейського.

Нагадаємо, в місті Кам'янське Дніпропетровської області автомобільні злодії побили цеглою поліцейського, який спробував їх затримати.