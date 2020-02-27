В Одеській області підозрювали три випадки захворювання коронавірусом

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Одну людину з підозрою на коронавірус виявили в аеропорту Одеси, ще двоє - звернулись самостійно

В Одеській області було зафіксовано три підозри на коронавірус - жодна не підтвердилась. Про це повідомив директор Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Віталій Гончаров, передає "Радіо Свобода".

Зокрема, Гончаров зазначив, що одну людину з підозрою на коронавірус виявили в аеропорту Одеси, ще двоє - звернулись самостійно. Він зазначив, що після перевірки вірус не був зафіксований.

Також директор Одеського обласного лабораторного центру МОЗ розповів алгоритм дій у разі підозри на коронавірус.

Спочатку людина буде ізольована і здійснюватиметься відбір матеріалу для проб спочатку на грип та ГРВІ. Ці матеріали будуть доставлені в імуновірусологічну лабораторію Одеського обласного лабораторного центру з метою виключення коронавірусу.

"Якщо будуть клінічні симптоми і анамнез буде свідчити про наявність, і перебування в країнах, де зареєстровані випадки на коронавірус, матеріал буде доставлений в Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я в Києві, в центральну референслабораторію", - зазначив Гончаров.

Він додав, що для дослідження на грип та ГРВІ потрібна одна доба, а на перевірку матеріалу на коронавірус - близько 2-3 днів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що в Італії чекають на підтвердження зараження коронавірусом українки.