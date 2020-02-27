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В Одесской области подозревали три случая заболевания коронавирусом

Новости » Общество     27.02.2020 - 12:44
В Одесской области подозревали три случая заболевания коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Одного человека с подозрением на коронавирус обнаружили в аэропорту Одессы, еще двое - обратились самостоятельно

В Одесской области было зафиксировано три подозрения на коронавирус - ни одно не подтвердилась. Об этом сообщил директор Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Виталий Гончаров, передает "Радио Свобода".

В частности, Гончаров отметил, что одного человека с подозрением на коронавирус обнаружили в аэропорту Одессы, еще двое - обратились самостоятельно. Он отметил, что после проверки вирус не зафиксировали.

Также директор Одесского областного лабораторного центра Минздрава рассказал алгоритм действий в случае подозрения на коронавирус.

Сначала человек будет изолирован и будет осуществляться отбор материала для проб сначала на грипп и ОРВИ. Эти материалы будут доставлены в имуновирусологическую лабораторию Одесского областного лабораторного центра с целью исключения коронавируса.

"Если будут клинические симптомы и анамнез будет свидетельствовать о наличии, и пребывании в странах, где зарегистрированы случаи на коронавирус, материал будет доставлен в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Киеве, в центральную референслабораторию", - отметил Гончаров.

Он добавил, что для исследования на грипп и ОРВИ нужны сутки, а на проверку материала на коронавирус - около 2-3 дней.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в Италии ждут подтверждения заражения коронавирусом украинки.

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