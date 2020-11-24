В Одеській області підірвався на вибухівці неповнолітній пастух

Фото: швидка та поліція (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Ввечері 24 листопада в Сараті Одеської області на невідомому предметі підірвався 17-річний хлопець. Вибух стався, коли хлопець випасав худобу на околиці селища.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Попередньо, пастух йшов полем, коли під ногами вибухнув невідомий предмет. Вибухом юнаку частково ампутувало руку. Що саме вибухнуло, зараз визначають вибухотехніки.

"Після того, як поліцейські встановлять повні обставини події, буде вирішене питання про її правову кваліфікацію", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові чоловік підірвав три гранати. Дві з них він кинув у квартиру колишньої дружини. В результаті вибуху однієї з гранат постраждав сам зловмисник.

Також РБК-Україна писало, що у Волновасі двоє чоловіків підірвалися на вибухівці на території підприємства. Обох потерпілих довелося госпіталізувати.

Крім того, в Білій Церкві стався вибух в магазині будматеріалів. В результаті вибуху постраждали дві людини.