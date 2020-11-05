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В Київській області стався вибух у магазині будматеріалів, є постраждалі

Біла Церква, Четвер 05 листопада 2020 14:06
В Київській області стався вибух у магазині будматеріалів, є постраждалі
Фото: наслідки вибуху (kv.npu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

У Білій Церкві Київської області 4 листопада стався вибух у магазині будівельних матеріалів. В результаті дві людини були госпіталізовані в реанімацію.

Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

За результатами огляду працівників газової служби було встановлено, що приміщення, де стався вибух, не газифіковано. Попередньою причиною вибуху стало згущення парів лакофарбових виробів, які знаходилися на складі магазині.

"В результаті вибуху постраждали двоє працівників. Вони доставлені в реанімаційне відділення лікарні, де медики діагностували постраждалим термічні опіки", - повідомили в поліції.

Зараз проводиться ряд експертиз для встановлення причини вибуху. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно в Харківській області стався вибух на газорозподільному пункті. Тоді загинули троє людей.

Також повідомлялося, що на початку жовтня у Львові стався вибух у багатоповерхівці через витік газу.

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