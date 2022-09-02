В Одеській області у морі здетонувала російська міна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram .

Братчук нагадав, що в Одеській області досі заборонено купатися у морі, відвідувати пляжі та узбережжя.

"Ворожа морська міна, яку зірвало під час шторму з якоря, здетонувала у воді поблизу Одеського узбережжя", - зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що на базі відпочинку у Затоці Одеської області група людей підірвалася на ворожій міні. Внаслідок цього двоє людей загинули, ще одна особа отримала поранення.

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