В Одеській області ліквідували агентурну мережу окупантів, - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала в Одеській області російську агентурну мережу. Затримано трьох осіб, які співпрацювали з країною-агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ .

Після початку війни роботу агентурної мережі переорієнтували на збір даних про військових в Одеській області, розташування блокпостів, волонтерських центрів і настрої місцевих жителів.

Затримані три російських агентів. Напередодні вторгнення Росії вони нагнітали соціальну напругу і намагалися вчинити диверсію. Зокрема, підозрювані руйнували транспортні шляхи, підпалювали ліси і проводили постановочні мітинги.

"В Одеській області нейтралізована агентурна мережа, яка працювала на країну-агресора", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні псевдоглаві окупованої Нової Каховки в Херсонській області оголосили про підозру у зраді.

Війна Росії проти України йде 53-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!