В Одеській області змінили час комендантської години. З 20 квітня він діятиме з 22:00 до 05:00 години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну військову адміністрацію.
"З 20 квітня 2022 року на території Одеси та Одеської області комендантська година (діятиме - ред.) з 22:00 до 05:00", - йдеться в розпорядженні глави Одеської ОВА Максима Марченка.
Зазначається, що в зазначені години забороняється перебування людей на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток.
Нагадаємо, з сьогоднішнього дня змінилося час комендантської години в Чернігівській області.
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