В Одеській області фермери закликають владу компенсувати збитки у зв'язку з посухою

Фермери Кілійського району Одеської області готуються до акцій протесту і перекриття доріг у зв'язку з відсутністю будь-якої державної підтримки через посуху, яка триває в регіоні другий рік.

Про це повідомляється в заяві на сайті Всеукраїнського конгресу фермерів.

Представник ініціативної групи Олександр Пересудько зазначає, що аграрії області доведені до відчаю і без допомоги Кабміну не врятують бізнес.

"Щоб посіятись рік тому, ми взяли кредити на добрива, насіння, солярку. Все майно зараз закладено ще з минулого року. На нас ніхто не звертає увагу. До нас приїжджали всі: і Тарас Висоцький (заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, - ред.), тричі був сам міністр і губернатор, але результату немає. Приїжджають і розповідають, що немає схеми платити", - каже фермер.

За словами аграріїв, чиновники Кабміну пообіцяли їм підготувати програму щодо компенсації агрострахування. В теорії страхування повинно було коштувати 300-400 грн за гектар, а 50% фермерам повинні компенсувати.

На цей час в регіоні вже загинуло від 80% до 100% озимих, продовжують гинути ярі культури. Господарства втратили соняшника, проса й кукурудзи.

Голова асоціації фермерів Бессарабії Алла Стоянова називає ситуацію катастрофічною.

"Засуха була з 2019 року. Ще у 2018 році аграрії зайшли в кредити для посівної кампанії у 2019 році. Очікували, що, затягнувши пояси, у 2020 році стануть на ноги, але потрапили в пастку: виклалися по повній, грошей на рахунках немає, склади порожні, в полях все згоріло, оренду пайовикам платити нема з чого, податки - нема з чого", - зазначає вона.

Ситуація критична не тільки для аграріїв, але і для всього регіону: тут фермерські господарства є бюджетоутворюючими. Без податкових надходжень, всі працівники соціальної сфери можуть залишитися без зарплат і соцвиплат.

"Уряд знає про нашу біду - були акції протестів. Можливість допомогти в уряду є, але не вистачає розуміння, як вони можуть допомогти. Компенсація - чудовий механізм, але на сьогодні Торгова палата не визнає посуху форс-мажором. Без реальної фінпідтримки аграрії не виживуть. Є приватне страхування, але воно дуже дороге. Якби був інструмент компенсації страхового платежу - впевнена, аграрії б скористалися", - додає Стоянова.

Необхідність введення страхового платежу підтверджує і голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник. Він підкреслює, для вирішення проблеми бессарабських фермерів, влада повинна діяти комплексно.

"Без компенсації з резервного фонду за втрачений врожай у цьому році в регіоні буде біда. Має бути масштабна програма зрошення, саме державна, тому що приватний бізнес не потягне її відновити. Потрібно, щоб фермери навчилися користуватися страховими продуктами. Будемо вимагати компенсацію страхового платежу, як це діє в ЄС", - заявив Іван Слободяник.

Всеукраїнський конгрес фермерів закликає аграріїв об'єднуватися і виробити єдину позицію, щоб вимагати від держави вжиття конкретних заходів щодо підтримки фермерів не тільки Бессарабії, але й інших регіонах України, що постраждали від посухи.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запропонував розширити програму "Доступні кредити 5-7-9%". Він хоче поширити дію програми на фермерів, які постраждали від посухи.