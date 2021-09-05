В Одеській області дорожній конфлікт закінчився стріляниною: одна людина поранена

У суботу ввечері, 4 вересня, в Одеській області стався конфлікт на місці ДТП, який переріс у стрілянину. В результаті інциденту одна людина отримала поранення в живіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська" .

За його даними, у Великомихайлівському районі Одеської області зіткнулися Nissan Primera і BMW X5. В результаті удару машини отримали незначні пошкодження.

Після аварії між учасниками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Водій BMW дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у власника Nissan. В результаті чоловік отримав поранення в живіт. Його доставили в лікарню.

Як повідомило виданню джерело в правоохоронних органах, водій BMW пішов на обгін з перевищенням швидкості зіткнувся з Nissan.