В Одеській обл. СБУ блокувала контрабанду цигарок

Мешканці прикордонного району налагодили перевезення тютюнових виробів з території сусідньої держави

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали незаконное перемещение табачных изделий с территории другого государства до Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу СБУ.

Сообщается, что сотрудниками СБУ было установлено, что жители одного из приграничных районов Одесской области наладили контрабанду табачных изделий в регион с территории другого государства для дальнейшей перепродажи.

"Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов контрабандного перемещения "товара" через государственную границу. Во время санкционированных следственных действий по местам жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили средства связи, маршрутные записи, "черную бухгалтерию" и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность", - заявили в СБУ.

Организатору канала контрабанды было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (Дача взятки). Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, которые могут быть причастны к незаконным действиям.

Напомним, во Львовской области ликвидировали контрабанду элитных наркотиков. Фигурант, под видом предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок, наладил криминальные связи с представителями наркобизнеса Западной Европы.