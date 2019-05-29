В Одеській обл. викрили схему розкрадання держкоштів із місцевого бюджету

В Одеській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили механізм розкрадання державних коштів із місцевого бюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що депутати однієї з селищних рад разом з керівництвом місцевого комунального підприємства протягом останніх декількох років при нарахуванні заробітньої плати списували бюджетні кошти на рахунки підставних осіб. Також вони укладали "фіктивні" угоди з благоустрою близькими до них структурами, а також підписували акти нібито виконаних ремонтних та будівельних робіт.

"За попередніми підрахунками своєю діяльністю зловмисники завдали збитки місцевому бюджету на більше ніж п’ять мільйонів гривень", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцями робіт фігурантів й вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність підозрюваних.

"Наразі тривають слідчі дії для встановлення обставин справи та притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки", - додали в СБУ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі на хабарі затримали поліцейського. В поліції повідомили, що заступник начальника сектора превенції Шевченківського відділення поліції, який нещодавно був призначений старшим поліцейським станції Аркадія, почав займатись встановленням "правил" торгівлі на обслугованій території.