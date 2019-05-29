ru
ua

В Одеській обл. викрили схему розкрадання держкоштів із місцевого бюджету


Зловмисники завдали збитків місцевому бюджету більше ніж на 5 млн гривень

В Одеській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили механізм розкрадання державних коштів із місцевого бюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що депутати однієї з селищних рад разом з керівництвом місцевого комунального підприємства протягом останніх декількох років при нарахуванні заробітньої плати списували бюджетні кошти на рахунки підставних осіб. Також вони укладали "фіктивні" угоди з благоустрою близькими до них структурами, а також підписували акти нібито виконаних ремонтних та будівельних робіт.

"За попередніми підрахунками своєю діяльністю зловмисники завдали збитки місцевому бюджету на більше ніж п’ять мільйонів гривень", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцями робіт фігурантів й вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність підозрюваних.

"Наразі тривають слідчі дії для встановлення обставин справи та притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки", - додали в СБУ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі на хабарі затримали поліцейського. В поліції повідомили, що заступник начальника сектора превенції Шевченківського відділення поліції, який нещодавно був призначений старшим поліцейським станції Аркадія, почав займатись встановленням "правил" торгівлі на обслугованій території.

Зеленський наполягає на вибори за відкритими списками Євросоюз не змінить позицію щодо Brexit після відставки Мей
Читати всі новини