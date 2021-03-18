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В Одеському порту "замінували" судно

Автор: РБК-Україна

В Одесі в поліцію надійшло повідомлення про мінування. Служби міста шукають вибухівку в порту міста.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Одеської області.

Поліцейські уточнюють, що перевіряють інформацію про загрозу вибуху на судні, що знаходиться в Одеському морському порту.

Відповідне повідомлення про замінування цього об'єкта надійшло в поліцію електронною поштою.

Зараз морський порт Одеси перевіряє слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.

Інформації про те, про яке безпосередньо судно йдеться, поки не надходило.

Нагадаємо, сьогодні поступали повідомлення про мінування і в Сумах. Там шукали вибухівку в будівлях СБУ, ОДА та мерії.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові затримали анонімного мінера. Він відправив цілих 16 повідомлень про мінування державних установ міста.

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