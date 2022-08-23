З одеського порту вийшло ще одне судно з продовольством

"У рамках відвантаження зерна сьогодні вранці з українського порту "Чорноморськ" вийшло ще одне судно", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що сьогодні будуть оглянуті ще три судна, що прямують з України, і три судна, що йдуть в Україну.

Нагадаємо, 20 серпня в ірландський порт Фойнс прибуло судно з 33 тисячами тонн української кукурудзи.

Як повідомлялося раніше, перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту 1 серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.