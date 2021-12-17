Одеський художній музей передали у держвласність

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Суспільне ".

Музей був підпорядкований обласній раді. Крім цього, на засіданні була пропозиція перейменувати заклад на Музей імені Маразлі, але її відхилили.

Націоналізація музею стала першим кроком до його передачі. Таке рішення на думку обласних депутатів може сприяти розвитку закладу та збільшити заробітну плату для його працівників.