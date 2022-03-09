Одесити захищають мішками з піском символ міста - пам'ятник Дюку (фото)

На фото видно, що пам'ятник, відкритий ще в 1828-му році, який вважається першим монументом такого роду в місті, обкладений сотнями мішків з піском. Люди продовжують роботу, щоб захистити символ міста.

"Працівники Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху, КП "Міські дороги" та КП "Сервісний центр" обкладають символ Одеси, пам'ятник герцогу Рішельє мішками з піском", - йдеться у підписі до знімків.

Фото: t.me/odesacityofficial

Зазначимо, що дюк Арман Емманюель дю Плессі, герцог де Рішельє 1803 року став градоначальником Одеси, а з 1805 по 1814 генерал-губернатором Одеси.

Одесити називали його "Наш дюк" і вважали засновником міста, хоча на той час Одесі було вже 8 років, а до того поселення на місці міста існували сотні років. Стараннями нового градоначальника місто перетворилося на великий торговий порт.