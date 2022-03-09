RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Одесити захищають мішками з піском символ міста - пам'ятник Дюку (фото)

Автор: Світлана Мащенко

В Одесі люди обкладають символ міста - пам'ятник Дюку де Рішельє, мішками з піском, щоб захистити від можливих руйнувань.

Знімком поділився місцевий Telegam-канал.

На фото видно, що пам'ятник, відкритий ще в 1828-му році, який вважається першим монументом такого роду в місті, обкладений сотнями мішків з піском. Люди продовжують роботу, щоб захистити символ міста.

"Працівники Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху, КП "Міські дороги" та КП "Сервісний центр" обкладають символ Одеси, пам'ятник герцогу Рішельє мішками з піском", - йдеться у підписі до знімків.

Фото: t.me/odesacityofficial

Зазначимо, що дюк Арман Емманюель дю Плессі, герцог де Рішельє 1803 року став градоначальником Одеси, а з 1805 по 1814 генерал-губернатором Одеси.

Одесити називали його "Наш дюк" і вважали засновником міста, хоча на той час Одесі було вже 8 років, а до того поселення на місці міста існували сотні років. Стараннями нового градоначальника місто перетворилося на великий торговий порт.

Про те, що відбувається в Одесі зараз, можна стежити в нашому онлайн.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВторгнення Росії до України