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В Одесі затриманий кримінальний авторитет із Закавказзя

Автор: РБК-Україна

В Одесі правоохоронці затримали кримінального авторитета з Закавказзя. Він представляв інтереси "злодія в законі" з Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Фігурант перебував у розшуку з вересня минулого року - за підозрою у квартирній крадіжці і викрадення нагородної зброї у співробітника поліції.

Інформація про місце, де він знаходиться, була отримана співробітниками міграційної поліції. При обшуку вилучили свідоцтва його причетності до скоєння злочинів.

Чоловік узятий під варту. Його перевіряють на причетність до низки злочинів, скоєних на території України.

Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: затримання (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві викрили трьох співробітників Національної поліції. Вони підозрюються у викраденні людини з вимогою викупу.

Крім того, в Житомирській області викрили діяльність угруповання, займалася ввезенням в Україну нелегальних мігрантів. Люди приїжджали з однієї з країн Західної Азії.

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