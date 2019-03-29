У Одесі на хабарі затримали суддю

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро викрили на хабарі суддю одного з районних судів Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у провадженні судді з 2017 року перебувала позовна заява мешканця Одеси до одного з акціонерних підприємств щодо визнання недійсним рішення про виділення житлової квартири.

Справа не розглядалась по суті понад 1,5 роки, через що реальний власник житла не могла розпоряджатись своєю приватизованою квартирою. У лютому 2019 року власник квартири звернулася до Малиновського районного суду Одеси з позовом про відвід судді.

Співробітники СБУ задокументували, що у березні в приватній бесіді суддя висунув вимогу про сплату неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тис. доларів для прийняття рішення в інтересах власника квартири.

Правоохоронці затримали суддю під час отримання всієї суми хабара.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Фото: затримання судді-хабарника (ssu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Волинській області слідчі СБУ оголосили підозру затриманому на хабарі прокурору відділу прокуратури області. Посадовець вимагав 2 тис. доларів хабара.

Нагадаємо, голову сільської ради у Чуднівськму районі затримали за одержання 35 тис. доларів хабара.