В Одесі на хабарі затримали чиновника екоінспекції

Повідомляється, що керівник управління екоінспекції та засновник громадської організації вимагали від керівника АЗС п'ять тисяч доларів за ненакладання штрафу за виявлені порушення в його діяльності.

Зловмисників затримали під час отримання другої частини хабара в сумі чотирьох тисяч доларів.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч.3 ст. 368 КК (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди).