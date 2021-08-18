RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Одесі на хабарі затримали чиновника екоінспекції

Автор: РБК-Україна

В Одесі правоохоронці спіймали на хабарі начальника управління Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і засновника громадської організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу генпрокурора.

Повідомляється, що керівник управління екоінспекції та засновник громадської організації вимагали від керівника АЗС п'ять тисяч доларів за ненакладання штрафу за виявлені порушення в його діяльності.

Зловмисників затримали під час отримання другої частини хабара в сумі чотирьох тисяч доларів.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч.3 ст. 368 КК (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди).

Нагадаємо, що у Харкові на хабарі затримали декана факультету університету. Він вимагав 15 тисяч доларів за сприяння у вступі до аспірантури одного з національних наукових центрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесакоррупция