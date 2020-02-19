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У Миколаєві викрили ОЗГ на постачання небезпечних продуктів у навчальні заклади

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 11:52
У Миколаєві викрили ОЗГ на постачання небезпечних продуктів у навчальні заклади
Ілюстративне фото (УНІАН)

Небезпечна продукція могла призвести до захворювань і харчових отруєнь у дітей

У Миколаєві повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка займалася постачанням в навчальні заклади небезпечних і неякісних продуктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що група підробляла документи на поставку вершкового масла та сиру на суму в 3 млн гривень. Замість цього в навчальні заклади поставлялися неякісна продукція. В результаті на рахунку кількох ТОВ накладено арешт на 3,9 млн гривень.

Також підозра повідомили екс-главу комунального підприємства, який допустив постачання понад 15 тонн небезпечної та неякісної молочної продукції в навчальні заклади, що також завдало шкоди місцевому бюджету в розмірі 2,2 млн гривень.

"Згідно з висновками експерта, ця продукція небезпечна і шкідлива для здоров'я споживачів, особливо дітей, так як містить значну кількість жирних кислот, що може спровокувати ряд захворювань, а також харчові отруєння", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Триває розслідування, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше РБК-Україна писало, що в їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою отруїлися 17 учнів. Пізніше в поліції повідомили, що не всі учні харчувалися в їдальні, проте всі пригощалися домашньою їжею товариша.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківську з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція" були госпіталізували 7 іноземних студентів медуніверситету. Студенти повідомили, що напередодні отруєння харчувалися в одному закладі.

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