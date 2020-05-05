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Під Києвом зі штурмом затримали росіянина за грабежі і погрози вибуху

Новини » Надзвичайні події     05.05.2020 - 15:17
Під Києвом зі штурмом затримали росіянина за грабежі і погрози вибуху
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Росіянин погрожував підірвати багатоповерхівку

У Київській області зі штурмом затримали росіянина, який за півгодини скоїв серію злочинів і погрожував підірвати багатоповерхівку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Повідомляється, що в селі Святопетрівське невідомий відібрав мобільні телефони у трьох осіб, а одній з постраждалих погрожував при цьому ножем. Після двох пограбувань і розбійного нападу він забарикадувався у власній квартирі і з вікна викрикував погрози підірвати багатоповерхівку. Він також не йшов на контакт і відмовлявся і вести переговори з правоохоронцями.

"Спецназівці штурмували квартиру та затримали правопорушника. Ним виявився 38-річний громадянин сусідньої держави. Зараз чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання", - йдеться в повідомленні.

Фото: затримання нападника (npu.gov.ua)

При обшуку вилучили один викрадених з телефонів, ніж та інші речові докази. За даним фактом відкрито кілька кримінальних справ, про затримання повідомили посольству Російської Федерації і МЗС України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області чоловік влаштував стрілянину і поранив чотирьох спецназівців. Хулігана затримали в ході штурму після того, як він забарикадувався в будинку.

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