В Одесі обірвався ліфт з поліцейськими і понятими, вісім людей госпіталізовані

В Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що інцидент стався в середу, 28 квітня, близько 8 ранку в будинку по вулиці Говорова, 10г.

"Встановлено обрив ліфта з 1 поверху в низ ліфтової шахти (близько 7 метрів) в 10-поверховому житловому будинку з паркінгом. Працівниками ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відкриті двері ліфта та вивільнено 8 чоловіків (віком від 20 до 30 років), які самостійно вийшли з ліфта", - повідомили рятувальники.

У поліції додали, що всі пасажири ліфта були доставлені в лікарню, де вони "проходять обстеження на наявність тілесних ушкоджень".

За даним фактом поліцейські порушили справу за ч.1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", на момент інциденту в ліфті знаходилися співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій, і поняті. Двоє з них були госпіталізовані в шоковому стані.