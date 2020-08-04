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В Одесі напали на громадського активіста

Одеса, Вівторок 04 серпня 2020 12:28
В Одесі напали на громадського активіста
Фото: поліція (facebook.com odesapolice)
Автор: Андрій Козловський

Відкрито кримінальне провадження

Учора ввечері в Одесі було скоєно напад на керівника одеського підрозділу ГО "Міжнародна антикорупційна асамблея" та ексдепутата Кілійської районної ради Анатолія Коломійця. Наразі правоохоронці проводять розслідування усіх обставин події та встановлення осіб нападників.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Національної поліції.

Як повідомляється, інцидент стався близько 22:00, на автостоянці у провулку Високий. За попередньою інформацією правоохоронців, двоє невідомих кинули у бік Коломійця дві гранати, коли той сідав до автівки. У результаті вибуху активіст не постраждав, однак пошкодження зазнав його автомобіль Audi.

Правоохоронці під час детального огляду місця події виявили дві вирви, які утворилися в результаті вибухів гранат РГД-5. Поліцейські вилучили їх фрагменти та уламки, а також гранату Ф-1, яка не спрацювала. Для проведення подальших досліджень вилучене направили на експертизу.

Фото: місце події (od.npu.gov.ua)

Зараз подію кваліфіковано як замах на вбивство. Наразі проводиться розслідування усіх обставин події та встановлення осіб нападників в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.15 та ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше активіст Віталій Шабунін повідомив, що його будинок підпалили, а на момент пожежі в будинку були його батьки.

Також РБК-Україна повідомляла, що невідомі підпалили будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої, будинок повністю згорів, пожежникам не вдавалося його навіть загасити.

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