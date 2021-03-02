В Одесі повідомили про замінування школи. Поліція шукає вибухівку

Сьогодні, 2 березня, в Одесі на електронну однієї з шкіл надійшло повідомлення про мінування навчального закладу. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.

"Слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, працівники вибухотехнічного управління, ДСНС та кінологи виїхали для обстеження об'єкта та прилеглої до нього території", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше по Івано-Франківську прокотилася хвиля "мінувань". У зв'язку з цим евакуювали людей з аеропорту, вишів та деяких багатоповерхівок.

Крім того, 18 лютого в Києві після дзвінка про мінування закрили центральні станції метро і пересадку.

Відзначимо, в Україні можуть посилити відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про мінування об'єктів критичної інфраструктури, шкіл, лікарень і т. д. Законопроект винесений на пленарні засідання.