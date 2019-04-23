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В Одесі повідомили про мінування аеропорту

Новини » Надзвичайні події    23.04.2019 - 13:05
В Одесі повідомили про мінування аеропорту
Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV)

Проводиться евакуація персоналу та пасажирів

В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування Міжнародного аеропорту "Одеса". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області. 

Зазначається, що повідомлення про замінування надійшло о  12.10 на електронну адресу аеропорту.

На місце події направлені спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції та працівники територіального підрозділу ДСНС. Проводяться заходи щодо евакуації персоналу та пасажирів.

Нагадаємо, вчора, 22 квітня поліція перевірила повідомлення про замінування 5 об’єктів у Харкові 22 квітня. Зокрема, "мінували" завод, вокзал, ресторан та дві школи. Всі повідомлення виявилися неправдивими.

РБК-Україна писало, що за добу 21 квітня у день виборів в Україні до підрозділів Національної поліції надійшло 47 неправдивих повідомлень про замінування -15 таких повідомлень зареєстровано в місті Харків, 19 - в Києві, 6 - у Львові, 3 - в Одесі, 2 - в Дніпрі, та по одному в містах Волноваха Донецької області й Нова Каховка Херсонської області.

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