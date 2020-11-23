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В Одесі "швидка" зіткнулась з Lexus та перекинулась: постраждали три людини

Одеса, Понеділок 23 листопада 2020 05:12
В Одесі "швидка" зіткнулась з Lexus та перекинулась: постраждали три людини
Фото: ДТП в Одесі (поліція)
Автор: РБК-Україна

В Одесі сталась дорожньо-транспортна пригода з автомобілем швидкої допомоги Ford Transit та автомобілем Lexus. Внаслідок аварії швидка перекинулась на бік після зіткнення з іномаркою.

Про це повідомляє "Думська".

Аварія сталася на перетині вулиць Балківської і Дальницької в Одесі.

Внаслідок ДТП постраждали два пасажири Ford Transit і водій Lexus. Всі постраждалі доставлені в лікарню.

В неділю, 22 листопада, повідомлялось, що поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду в Запорізькій області за участі автомобіля спостерігачів громадянської мережі ОПОРА. Попередньо, водій автомобіля не впорався з керуванням. За фактом ДТП, яка сталася на автодорозі Одеса-Новоазовськ, поліція відкрила провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері 10 листопада в Одесі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту, на якій в той момент перебували люди. В результаті аварії постраждали 4 людини, їх госпіталізували.

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