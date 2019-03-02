В Одесі затримали керівництво СІЗО за хабарі

Керівництво ізолятора вимагало грошове винагородження за "пом’якшення" умов відбування покарання

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематических взятках руководство Одесского следственного изолятора, которые требовали от осужденных и их родственников неправомерную выгоду за "смягчение" условий отбывания наказания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители установили, что должностные лица для давления над задержанными удерживали их в карцере или переводили в камеры, где им угрожали физической расправой от "смотрящих", которые сотрудничали с администрацией заведения

"Во время досудебного следствия правоохранители задокументировали факт содержания в карцере одного из подозреваемых, с которого злоумышленники требовали две тысячи долларов США. Его родственники должны были перечислить эту сумму на банковскую карточку", - сообщили в СБУ.

Также правоохранители рассказали, что во время предыдущей проверки карточки на нее только за прошлый год было перечислено более 2,3 млн гривен.

Служба безопасности провела обыски по месту жительства и работы подозреваемых. У них были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, тысяча долларов, шестьдесят тыс. гривен и документация, которая подтверждает факт противоправных действий.

"Двух злоумышленников задержано в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавили в СБУ.

Фото: задержание руководства следственного изолятора (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, в Одесской обл. СБУ блокировала контрабанду сигарет. Работниками СБУ было установлено, что жители одного из приграничных районов Одесской области наладили контрабанду табачных изделий в регион с территории другого государства для дальнейшей перепродажи.