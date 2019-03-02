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В Одесі затримали керівництво СІЗО за хабарі

Новини » Надзвичайні події    02.03.2019 - 14:44
В Одесі затримали керівництво СІЗО за хабарі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Керівництво ізолятора вимагало грошове винагородження за "пом’якшення" умов відбування покарання

В Одесі співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах керівництво Одеського слідчого ізолятора, яка вимагали від засуджених та їх родичів неправомірну вигоду за "пом’якшення" умов відбування покарання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці встановили, що посадовці для тиску над затриманими утримували їх у карцері або переводили до камер, де їм погрожували фізичною розправою від "смотрящіх", які співпрацювали з адміністрацією закладу

"Під час досудового слідства правоохоронці задокументували факт утримання в карцері одного із підозрюваних, з якого зловмисники вимагали дві тисячі доларів США. Його родичі мали перерахувати цю суму на банківську картку", - повідомили в СБУ.

Також правоохоронці розповіли, що під час попередньої перевірки картки на неї лише за минулий рік було перераховано понад 2,3 млн гривень. 

Служба безпеки провела обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваних. В них були вилучені банківські картки, мобільні телефони, тисяча доларів, шістдесят тис. гривень й документація, яка підтверджує факт протиправних дій.

"Двох зловмисників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додали в СБУ.

 

Фото: затримання керівництва слідчого ізолятора (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, в Одеській обл. СБУ блокувала контрабанду цигарок. Працівниками СБУ було встановлено, що мешканці одного з прикордонних районів Одеської області налагодили контрабанду тютюнових виробів до регіону з території іншої держави для подальшого перепродажу.

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