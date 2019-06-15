В Одесі СБУ блокувала торгівлю зброєю

У Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували незаконну торгівлю зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, правоохоронці затримали двох мешканців Одеської та Миколаївської області під час спроби продажу зброї. Зловмисники скуповували викрадену зброю та перепродавали її представникам кримінальних кіл.

Зазначається, що під час затримання в чоловіків виявили автомат, гвинтівку Браунінг та дві бойові гранати РГО та РГД-5 з запалами до них. Затриманим оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше в Луганській області співробітники СБУ у межах протидії контрабанди викрили та блокували протиправне переправлення паливно-мастильних матеріалів з території Російської Федерації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ блокувала контрабанду кокаїну на 20 млн доларів. Загальна вага виявлених наркотиків становить до двохсот кілограмів, орієнтовна вартість такої партії на "чорному ринку" - понад 20 мільйонів доларів.