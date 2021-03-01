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В Одесі обвалилася частина старовинного будинку

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні вночі у центрі Одеси обвалилася частина пам'ятки архітектури - будинку Стрітенської церкви. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє "Думська".

Як повідомляється, обвалення сталося близько 3 години ночі на тому місці, де була тріщина. У флігелі будинку вона з'явилася ще в суботу, після чого мешканців найближчих до неї квартир відселили. Зараз на місці працюють співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

В результаті обвалення також пошкоджено сусідній двоповерховий будинок. У нього пробитий дах в результаті падаючих каменів. Також завалилася стіна, яка прилягала до аварійного флігеля.

З пошкодженої квартири відселили мешканця. Він приєднався до людей, яких у суботу відселили з сусіднього будинку.

Наголошується, що ця пам'ятка архітектури перебуває на Ніжинській, 16. Вона була побудований ще в 1879 році.

Фото: пам'ятник архітектури (dumskaya.net)

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Нагадаємо, раніше в Одесі обрушилася сходова клітина у двоповерховому будинку. Будинок тривалий час перебував у аварійному стані.

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