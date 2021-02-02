В Одесі сталося обвалення в двоповерховому будинку, мешканців евакуювали

Фото: евакуація мешканців (od.dsns.gov.ua)

В Одесі сьогодні вранці обрушилася сходова клітина в двоповерховому будинку. Будинок тривалий час перебував у аварійному стані.

Про це йдеться в повідомленні обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що обвалення сталося в житловому будинку на Польському узвозі в Приморському районі. На місці рятувальники по висувній драбині евакуювали чотирьох осіб з квартир на другому поверсі. Загиблих і постраждалих немає.

Фото: обвалення в будинку (od.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, влітку 2020 року в Одесі на Французькому бульварі обрушився чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники вивели з-під завалів 25 осіб, жертв не було. За словами очевидців, на місці обвалу відчувався сильний запах газу. Ця будівля була побудована ще в 1912 році. Розрахована на 10 квартир, чотири з них отримали ушкодження з першого по четвертий поверх, де проживали 10 осіб.

А навесні того ж року в Одесі провели інвентаризацію старих будинків, поруч з якими ведуться будівельні роботи. Таке рішення було прийнято після обвалення двох будинків на вулицях Торгової і Середньофонтанській. Обстеження показали, що в обох випадках по сусідству було активне будівництво.