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В Одесі пролунав гучний вибух під час повітряної тривоги

Фото: в Одесі пролунав гучний вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав гучний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Очевидці відзначають, що над містом підіймається дим, видно велику пожежу. За словами спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, на місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вранці у Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. За словами голови Миколаївської ОВВА Віталія Кіма, російська авіація випустила по місту щонайменше десять ракет.

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