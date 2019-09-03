В Одесі перевіряють повідомлення про масове мінування

У вівторок, 3 вересня, в Одесі поліція перевіряє ряд об'єктів на наявність вибухонебезпечних пристроїв через повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, повідомлення про замінування будівель надійшло 3 вересня на електронну адресу поліції у 17:03.

Для перевірки зазначеного повідомлення на місця подій направлена слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та рятувальників.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 серпня поліція отримала повідомлення про масове мінування об'єктів інфраструктури Чернівців. Анонім повідомив, що в 11:00-12:00 годин вибухнуть бомби у всіх дитячих садках, банках і кафе на території міста.

Крім того, 15 серпня поліція Харкова отримала повідомлення про "замінування" чотирьох готелів та їдальні. Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Інцидент кваліфікували як теракт.

Також у Києві 14 серпня призупинили роботу залізничного вокзалу через повідомлення про мінування. Правоохоронці евакуювали людей з будівлі.