В Одесі сталися сутички біля Куликового поля: поліція склала протокол

Поблизу Будинку профспілок в Одесі сьогодні сталися сутички під час заходів до річниці подій 2 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, на Куликовому полі місцевий житель влаштував сварку з нецензурною лайкою з перехожим. Поліцейські затримали порушника та склали на нього протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як пише "Радіо Свобода", перед входом на Куликове поле, яке сьогодні оточене правоохоронцями, вишикувалася черга людей. У черзі виникла сутичка через те, що один з чоловіків обурився через розмову українською мовою іншого чоловіка, який вів пряму трансляцію.

Ще один учасник черги вдарив стрімера, у відповідь на що, той його штовхнув, після чого до конфлікту приєдналися ще двоє чоловіків. Сутичку зупинили активісти з проукраїнських організацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у шосту річницю подій 2 травня в Одесі правоохоронці перейшли до посиленого режиму служби. Куликове поле було оточене правоохоронцями, але людей на площу все ж пропускають.

Напередодні РБК-Україна писало, що СБУ запобігла провокації сепаратистських рухів, яку планували здійснити в річницю подій 2 травня в Одесі. Учасники сепаратистського руху планували поширювати в Одесі друковану агітацію з закликом до силового захоплення влади в Україні та створення так званої "Новоросії".