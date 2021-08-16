В Одесі стався спалах коронавірусу у дитячому таборі: десятки заражених
Фото: у дитячому таборі в Одесі спалах коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався масштабний спалах коронавірусу. Зараження вірусом підтвердили у 42 дітей та двох працівників закладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".
За даними одеського видання, спочатку у дітей та працівників закладу виявили симптоми COVID-19, після чого їх ізолювали і взяли проби для перевірки методом ПЛР. Перші результати виявилися позитивними.
"Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування", - заявили в Одеському обласному департаменті охорони здоров'я.
Зараз дитячий табір закритий на карантин.