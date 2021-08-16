В Одесі стався спалах коронавірусу у дитячому таборі: десятки заражених

У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався масштабний спалах коронавірусу. Зараження вірусом підтвердили у 42 дітей та двох працівників закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская" .

За даними одеського видання, спочатку у дітей та працівників закладу виявили симптоми COVID-19, після чого їх ізолювали і взяли проби для перевірки методом ПЛР. Перші результати виявилися позитивними.

"Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування", - заявили в Одеському обласному департаменті охорони здоров'я.

Зараз дитячий табір закритий на карантин.