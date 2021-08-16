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В Одесі стався спалах коронавірусу у дитячому таборі: десятки заражених

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Одеса, Понеділок 16 серпня 2021 19:04
В Одесі стався спалах коронавірусу у дитячому таборі: десятки заражених Фото: у дитячому таборі в Одесі спалах коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався масштабний спалах коронавірусу. Зараження вірусом підтвердили у 42 дітей та двох працівників закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

За даними одеського видання, спочатку у дітей та працівників закладу виявили симптоми COVID-19, після чого їх ізолювали і взяли проби для перевірки методом ПЛР. Перші результати виявилися позитивними.

"Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування", - заявили в Одеському обласному департаменті охорони здоров'я.

Зараз дитячий табір закритий на карантин.

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Одеса Карантин Коронавірус
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