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В Одессе произошла вспышка коронавируса в детском лагере: десятки зараженных

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Одесса, Понедельник 16 августа 2021 19:04
В Одессе произошла вспышка коронавируса в детском лагере: десятки зараженных Фото: в детском лагере в Одессе вспышка коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла масштабная вспышка коронавируса. Заражение вирусом подтвердили у 42 детей и двух работников учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

По данным одесского издания, сначала у детей и работников учреждения обнаружили симптомы COVID-19, после чего их изолировали и взяли пробы для проверки методом ПЦР. Первые результаты оказались положительными.

"Вчера было 26 больных, сегодня 44 Мы ждем результатов тестирования", - заявили в Одесском областном департаменте здравоохранения.

Сейчас детский лагерь закрыт на карантин.

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