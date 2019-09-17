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Одесу заволокло димом через масштабну пожежу

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 16:08
Одесу заволокло димом через масштабну пожежу
Фото: пожежа в Одесі (Думська ТВ)

У центрі Одеси важко дихати

У вівторок, 17 вересня, в районі Пересипу (Одеса) сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що оповита димом Балківська та прилеглі вулиці. За словами очевидців, важко дихати і в центрі, на вулиці Пастера. Про запах гару також повідомляють одесити, які знаходяться в районі вокзалу.

Очевидці повідомляють, що на Хаджибейскій дорозі горить суха трава. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, горить трава та сміття на площі 1500 квадратних метрів.

Горять поля зрошення

Опубліковано Думська ТБ Вівторок, 17 вересня 2019 р.

Нагадаємо, в Україні з 9 по 15 вересня на пожежах загинуло 36 осіб. Всього за період зафіксовано майже 5,7 тис. надзвичайних подій, на які підрозділи ДСНС відреагували виїздами на місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 44 людини.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, у Києві чоловік стріляв у пожежних, які прибули за викликом. За даними рятувальників, киянин 5 разів вистрілив у бік співробітників ДСНС, на даний момент зловмисник затриманий.

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