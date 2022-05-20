В Одесі пролунали потужні вибухи

Увечері 20 травня в різних районах Одеси пролунали потужні вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская" .

"В Одеській області другу годину триває повітряна тривога. У різних районах Одеси чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Щоправда, ворожа ракета влучила у вбиральню.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні під ракетний обстріл також потрапило місто Малин Житомирської області та Лубенська громада Полтавської області.

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