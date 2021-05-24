В Одесі прикордонник застрелився у службовому кабінеті

В Одесі на вулиці Інглезі в службовому кабінеті застрелився з табельної зброї офіцер-прикордонник. На місці події зараз працюють комісія і слідчий.

Зазначено, що попередня версія причин смерті - самогубство. На місці зараз працюють комісія і слідчий.

Нагадаємо, на початку квітня один з військовослужбовців контрактної служби застрелився у навчальному центрі "Десна" Чернігівської області. Він пробув на навчання місяць.

Як писало РБК-Україна, в Чернівецькій області в кінці квітня від пострілу з вогнепальної зброї загинув прикордонник. Попередньо, 24-річний співробітник Чернівецького прикордонного загону наклав на себе руки.