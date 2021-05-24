В Одесі прикордонник застрелився у службовому кабінеті

В Одесі на вулиці Інглезі в службовому кабінеті застрелився з табельної зброї офіцер-прикордонник. На місці події зараз працюють комісія і слідчий.
Інцидент стався за адресою на вулиці Інглезі.
Видання lotsia пише, що загиблий - майор матеріально-технічного забезпечення Одеської авіаційної ескадрильї.
Своєю чергою Державна прикордонна служба підтвердила інформацію про виявлення тіла загиблого сьогодні вранці.
Зазначено, що попередня версія причин смерті - самогубство. На місці зараз працюють комісія і слідчий.
Нагадаємо, на початку квітня один з військовослужбовців контрактної служби застрелився у навчальному центрі "Десна" Чернігівської області. Він пробув на навчання місяць.
Як писало РБК-Україна, в Чернівецькій області в кінці квітня від пострілу з вогнепальної зброї загинув прикордонник. Попередньо, 24-річний співробітник Чернівецького прикордонного загону наклав на себе руки.